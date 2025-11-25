FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Studienmisserfolg zu Semaglutid gegen Alzheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen. Zwar ändere sich dadurch nichts an seinen Gewinnerwartungen für den Pharmakonzern, ein weiterer Schlag für die Anlegerstimmung insgesamt sei es dennoch, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk



