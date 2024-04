Börse Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

So bewegt sich der DAX am Dienstag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,45 Prozent schwächer bei 17 765,56 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,807 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,024 Prozent tiefer bei 18 022,17 Punkten in den Handel, nach 18 026,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 17 749,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 022,69 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 17 936,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wurde der DAX mit 16 571,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 15 807,50 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 5,94 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 567,16 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 2,00 Prozent auf 25,96 EUR), Beiersdorf (+ 1,28 Prozent auf 134,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,28 Prozent auf 21,07 EUR), RWE (-0,38 Prozent auf 31,88 EUR) und EON SE (-0,45 Prozent auf 12,30 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-2,81 Prozent auf 17,15 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 31,65 EUR), BASF (-2,09 Prozent auf 50,67 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 172,30 EUR) und Daimler Truck (-2,02 Prozent auf 44,69 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 121 645 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 199,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,39 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at