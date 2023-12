Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,40 Prozent fester bei 27 307,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 244,633 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,280 Prozent auf 27 274,40 Punkte an der Kurstafel, nach 27 198,24 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 329,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27 261,85 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,50 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 15.11.2023, bei 26 454,60 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 15.09.2023, bei 27 316,05 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.12.2022, den Wert von 25 288,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,19 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,41 Prozent auf 136,20 EUR), Dürr (+ 2,24 Prozent auf 21,00 EUR), SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 57,80 EUR), Gerresheimer (+ 1,95 Prozent auf 94,20 EUR) und KION GROUP (+ 1,70 Prozent auf 38,39 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,23 Prozent auf 38,46 EUR), HENSOLDT (-0,75 Prozent auf 23,96 EUR), PUMA SE (-0,47 Prozent auf 54,80 EUR), TeamViewer (-0,39 Prozent auf 13,88 EUR) und LEG Immobilien (-0,33 Prozent auf 78,22 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 074 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,960 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2023 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,80 Prozent bei der RTL-Aktie an.

