Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert letztendlich

Beim LUS-DAX standen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der LUS-DAX am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 16 972,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 17 026,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 886,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, notierte der LUS-DAX bei 16 763,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 217,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 08.02.2023, bei 15 450,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,36 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,98 Prozent auf 33,15 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 76,08 EUR), BMW (+ 2,84 Prozent auf 101,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,66 Prozent auf 65,04 EUR) und Zalando (+ 1,58 Prozent auf 19,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Bayer (-3,33 Prozent auf 27,75 EUR), Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 13,91 EUR), Heidelberg Materials (-2,19 Prozent auf 84,82 EUR), adidas (-1,72 Prozent auf 172,40 EUR) und Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 342,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 251 068 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 194,638 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

