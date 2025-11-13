RWE Aktie
RWE-Analyse: Barclays Capital bewertet RWE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überragende Geschäftszahlen und eine optimistische Telefonkonferenz dürften bei den Anlegern weiter für gute Laune sorgen, schrieb Peter Crampton in einem Kommentar vom Mittwochabend. Auch die Chancen durch KI-Datenzentren trieben die Schätzungen wohl weiter an.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:57 Uhr um 2,2 Prozent auf 45,85 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 13,41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1 125 808 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 64,3 Prozent.
