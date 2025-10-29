DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Henkel vz gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Henkel vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Henkel vz-Papiers betrug an diesem Tag 100,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Henkel vz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,998 Henkel vz-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,84 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 28.10.2025 auf 70,98 EUR belief. Damit wäre die Investition 29,16 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Henkel vz betrug jüngst 27,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at