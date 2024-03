Börse Frankfurt in Rot: DAX schwächelt zum Start

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 17 929,06 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,810 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 17 938,14 Punkte an der Kurstafel, nach 17 942,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17 928,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 947,34 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,35 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 15.02.2024, den Wert von 17 046,69 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 15.12.2023, einen Wert von 16 751,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, stand der DAX bei 14 735,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,92 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 039,05 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1,81 Prozent auf 22,51 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,58 Prozent auf 114,72 EUR), Daimler Truck (+ 1,33 Prozent auf 46,41 EUR), Commerzbank (+ 1,28 Prozent auf 11,89 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,11 Prozent auf 47,49 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-5,74 Prozent auf 25,28 EUR), Infineon (-2,31 Prozent auf 33,17 EUR), EON SE (-0,82 Prozent auf 12,75 EUR), Beiersdorf (-0,78 Prozent auf 134,15 EUR) und SAP SE (-0,57 Prozent auf 173,90 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 837 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 204,871 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,88 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at