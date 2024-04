Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start in der Verlustzone

Der DAX setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,10 Prozent schwächer bei 18 201,23 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,856 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,007 Prozent schwächer bei 18 401,83 Punkten in den Handel, nach 18 403,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 401,83 Punkte, das Tagestief hingegen 18 163,28 Zähler.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,57 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 698,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bewegte sich der DAX bei 16 594,21 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, bei 15 520,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 0,22 Prozent auf 31,23 EUR), Fresenius SE (+ 0,12 Prozent auf 25,23 EUR), Covestro (+ 0,00 Prozent auf 51,90 EUR), Daimler Truck (-0,17 Prozent auf 46,45 EUR) und EON SE (-0,20 Prozent auf 12,59 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-2,57 Prozent auf 25,04 EUR), Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 17,79 EUR), Merck (-2,25 Prozent auf 152,00 EUR), Sartorius vz (-2,00 Prozent auf 343,00 EUR) und Porsche (-1,94 Prozent auf 93,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 156 849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 208,023 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

