Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start schwächer

Am Donnerstag sinkt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 18 090,55 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,828 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 18 096,51 Punkte an der Kurstafel, nach 18 097,30 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 076,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 099,28 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,401 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 11.03.2024, einen Stand von 17 746,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, lag der DAX noch bei 16 547,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wies der DAX einen Wert von 15 655,17 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,88 Prozent nach oben. Bei 18 567,16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 2,04 Prozent auf 109,80 EUR), Zalando (+ 1,23 Prozent auf 26,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 529,20 EUR), Covestro (+ 0,67 Prozent auf 51,44 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 73,26 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-3,94 Prozent auf 21,71 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,87 Prozent auf 24,98 EUR), Hannover Rück (-0,85 Prozent auf 232,20 EUR), Heidelberg Materials (-0,52 Prozent auf 96,16 EUR) und Siemens Healthineers (-0,51 Prozent auf 54,62 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 738 615 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,253 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at