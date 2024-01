Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Am Mittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 16 763,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 763,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 964,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 453,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 203,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 056,00 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,87 Prozent auf 346,10 EUR), Rheinmetall (+ 3,62 Prozent auf 297,40 EUR), Fresenius SE (+ 3,49 Prozent auf 29,05 EUR), Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 11,02 EUR) und Bayer (+ 1,92 Prozent auf 34,28 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-1,77 Prozent auf 21,07 EUR), Infineon (-1,03 Prozent auf 37,41 EUR), Merck (-0,90 Prozent auf 142,80 EUR), Siemens (-0,89 Prozent auf 168,40 EUR) und SAP SE (-0,60 Prozent auf 138,64 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 175 928 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 163,150 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at