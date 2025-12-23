EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Investition
|
23.12.2025 10:03:42
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht
Die EVOTEC SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,77 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 3,359 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17,55 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 22.12.2025 auf 5,23 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 82,45 Prozent gleich.
EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 918,25 Mio. Euro gelistet. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
