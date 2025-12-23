EVOTEC Aktie

EVOTEC SE-Investition 23.12.2025 10:03:42

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die EVOTEC SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,77 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 3,359 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17,55 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 22.12.2025 auf 5,23 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 82,45 Prozent gleich.

EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 918,25 Mio. Euro gelistet. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

