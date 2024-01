Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Handelsstart

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent auf 13 696,51 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,653 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,166 Prozent tiefer bei 13 759,72 Punkten in den Handel, nach 13 782,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 759,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 696,51 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.12.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 960,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, stand der SDAX bei 12 131,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, den Stand von 13 303,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,902 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit GFT SE (+ 3,59 Prozent auf 31,76 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,28 Prozent auf 6,10 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,96 Prozent auf 52,60 EUR), Klöckner (+ 0,84 Prozent auf 6,64 EUR) und DWS Group GmbH (+ 0,48 Prozent auf 38,02 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen MorphoSys (-5,14 Prozent auf 38,77 EUR), AUTO1 (-3,62 Prozent auf 3,78 EUR), Nagarro SE (-2,94 Prozent auf 89,20 EUR), Varta (-2,45 Prozent auf 17,49 EUR) und Dürr (-1,89 Prozent auf 21,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 127 961 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,350 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die TRATON-Aktie weist mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at