Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsende im Minus

Der SDAX zeigte sich am Freitagabend mit negativem Vorzeichen.

Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 13 707,69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 114,492 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,562 Prozent fester bei 13 831,35 Punkten in den Handel, nach 13 754,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 703,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 909,86 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,378 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 821,19 Punkte. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 12 666,39 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 13 500,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,821 Prozent abwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 3,79 Prozent auf 42,16 EUR), PVA TePla (+ 3,71 Prozent auf 21,80 EUR), SFC Energy (+ 2,09 Prozent auf 17,58 EUR), adesso SE (+ 1,95 Prozent auf 99,10 EUR) und Schaeffler (+ 1,62 Prozent auf 5,97 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-3,41 Prozent auf 6,23 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,94 Prozent auf 14,54 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,75 Prozent auf 44,58 EUR), AUTO1 (-2,59 Prozent auf 3,69 EUR) und Nagarro SE (-2,42 Prozent auf 88,85 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 296 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 11,360 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

