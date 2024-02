Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Der TecDAX beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 3 386,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 506,654 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,335 Prozent höher bei 3 398,24 Punkten, nach 3 386,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 410,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 384,44 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wurde der TecDAX mit 3 254,45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, notierte der TecDAX bei 3 107,96 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 3 289,69 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,87 Prozent. Bei 3 436,25 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,17 Prozent auf 21,18 EUR), PNE (+ 1,51 Prozent auf 13,42 EUR), ADTRAN (+ 1,48 Prozent auf 6,53 USD), United Internet (+ 1,36 Prozent auf 23,80 EUR) und HENSOLDT (+ 1,22 Prozent auf 34,82 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CompuGroup Medical SE (-7,12 Prozent auf 31,32 EUR), SMA Solar (-2,20 Prozent auf 53,35 EUR), Nemetschek SE (-2,09 Prozent auf 85,18 EUR), TeamViewer (-1,66 Prozent auf 14,24 EUR) und Bechtle (-1,17 Prozent auf 49,05 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 451 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 190,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at