Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent fester bei 18 378,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 224,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 384,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 514,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 079,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 692,50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,76 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 3,91 Prozent auf 75,42 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,08 Prozent auf 28,07 EUR), Bayer (+ 1,52 Prozent auf 25,74 EUR), QIAGEN (+ 1,49 Prozent auf 37,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,42 Prozent auf 36,52 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-1,27 Prozent auf 105,25 EUR), Merck (-1,14 Prozent auf 148,00 EUR), BASF (-0,69 Prozent auf 43,90 EUR), Covestro (-0,51 Prozent auf 55,04 EUR) und Henkel vz (-0,37 Prozent auf 81,40 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 213 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 219,252 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

