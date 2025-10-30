Merck Aktie
|112,15EUR
|-2,35EUR
|-2,05%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass das US-Berufungsgericht CAFC nun entschieden habe, dass die Patente für die beiden Dosierungsschemata von Mavenclad ungültig seien. Dabei sei die Ansicht des US-Patentamts bestätigt worden, schrieb er. Obwohl das Patent für das MS-Medikament im Oktober 2026 auslaufe, ermögliche die aktuelle Entscheidung den baldigen Markteintritt von Generika. Merck wolle zwar gegen die Entscheidung Berufung einlegen, doch bleibe unklar, ob dies den Markteintritt von Generika letztendlich verhindern werde, so Vosser./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
111,70 €
|
Abst. Kursziel*:
38,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
112,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,21%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|19:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|112,05
|-2,14%
