Merck Aktie

112,15EUR -2,35EUR -2,05%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

30.10.2025 19:37:38

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass das US-Berufungsgericht CAFC nun entschieden habe, dass die Patente für die beiden Dosierungsschemata von Mavenclad ungültig seien. Dabei sei die Ansicht des US-Patentamts bestätigt worden, schrieb er. Obwohl das Patent für das MS-Medikament im Oktober 2026 auslaufe, ermögliche die aktuelle Entscheidung den baldigen Markteintritt von Generika. Merck wolle zwar gegen die Entscheidung Berufung einlegen, doch bleibe unklar, ob dies den Markteintritt von Generika letztendlich verhindern werde, so Vosser./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
111,70 € 		Abst. Kursziel*:
38,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
112,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,21%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

19:37 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Merck Buy UBS AG
29.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
