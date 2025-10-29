Merck Aktie
|113,45EUR
|0,05EUR
|0,04%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte recht solide ausgefallen sein, und die Jahresziele dürften die Darmstädter bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Erwartungen an 2026 könnten nach dem Kapitalmarkttag aber etwas sinken. Vosser liegt hier nach eigener Aussage unter dem Konsens, hob aber seine Prognosen ab 2027 wegen der Springworks-Übernahme an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
113,70 €
|
Abst. Kursziel*:
36,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
113,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,62%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|113,45
|0,04%
