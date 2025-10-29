Merck Aktie

114,05EUR 0,65EUR 0,57%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 12:20:33

Merck Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113,50 € 		Abst. Kursziel*:
11,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,35%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten