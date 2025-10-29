Merck Aktie
|114,05EUR
|0,65EUR
|0,57%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
