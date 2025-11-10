DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,66 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 111,532 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 207,23 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 07.11.2025 auf 109,45 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 22,07 Prozent.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,59 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at