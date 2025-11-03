NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser glich seine Schätzungen für die Darmstädter am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Beim operativen Ergebnis ist er ein Prozent optimistischer, beim Überschuss ein Prozent vorsichtiger. Er geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus, was die Markterwartungen bestätigen würde./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.