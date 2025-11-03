Merck Aktie
|112,75EUR
|-0,55EUR
|-0,49%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser glich seine Schätzungen für die Darmstädter am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Beim operativen Ergebnis ist er ein Prozent optimistischer, beim Überschuss ein Prozent vorsichtiger. Er geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus, was die Markterwartungen bestätigen würde./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
113,10 €
|
Abst. Kursziel*:
37,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
112,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,47%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aktie von Merck KGaA steigt - trotz Patentverlust für Mavenclad (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Schwacher Handel: DAX in Rot (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|112,75
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:41
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:42
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:40
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:39
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:35
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10:35
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:34
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:15
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.