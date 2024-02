Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Um 09:27 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 16 928,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 935,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 883,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2024, den Wert von 16 590,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bei 15 193,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 413,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 17 012,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,30 Prozent auf 179,04 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 10,87 EUR), Bayer (+ 1,06 Prozent auf 29,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,95 Prozent auf 223,50 EUR) und Sartorius vz (+ 0,63 Prozent auf 333,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 183,50 EUR), EON SE (-0,53 Prozent auf 12,14 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 80,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 64,07 EUR) und Heidelberg Materials (-0,42 Prozent auf 85,54 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 809 433 Aktien gehandelt. Mit 191,410 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

