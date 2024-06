Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,44 Prozent stärker bei 3 384,18 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 501,166 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 3 336,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 336,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 386,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 336,68 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 266,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 429,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Wert von 3 239,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,77 Prozent auf 86,70 EUR), United Internet (+ 3,76 Prozent auf 22,64 EUR), Infineon (+ 2,39 Prozent auf 37,71 EUR), Bechtle (+ 2,33 Prozent auf 45,68 EUR) und JENOPTIK (+ 2,26 Prozent auf 28,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil MorphoSys (-1,75 Prozent auf 67,45 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,47 Prozent auf 53,80 EUR), Siltronic (-1,07 Prozent auf 73,80 EUR), Sartorius vz (-1,04 Prozent auf 239,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,95 Prozent auf 83,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 849 420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,713 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 9,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

