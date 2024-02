Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Der FTSE 100 gewann am Abend an Wert.

Am Mittwoch tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,75 Prozent höher bei 7 568,40 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,367 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 512,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7 512,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 512,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 590,13 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,055 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der FTSE 100 bei 7 624,93 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.11.2023, einen Stand von 7 440,47 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2023, den Stand von 7 953,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,98 Prozent nach unten. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola HBC (+ 7,98 Prozent auf 23,82 GBP), Frasers Group (+ 2,85 Prozent auf 8,29 GBP), Rentokil Initial (+ 2,83 Prozent auf 4,08 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,66 Prozent auf 1,08 GBP) und Ocado Group (+ 2,54 Prozent auf 5,33 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Entain (-4,15 Prozent auf 9,33 GBP), Fresnillo (-1,12 Prozent auf 4,67 GBP), Centrica (-0,85 Prozent auf 1,34 GBP), BP (-0,68 Prozent auf 4,77 GBP) und Haleon (-0,53 Prozent auf 3,16 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 110 156 206 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 189,262 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at