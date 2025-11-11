Vodafone Group Aktie
|1,09EUR
|0,08EUR
|8,17%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Telekommunikationskonzerns hätten über der Erwartung und dem Vorjahr gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Netznutzungsvertrags mit 1&1 stiegen die Umsätze in Deutschland. Außerdem sollte der Konzern in naher Zukunft auch in Großbritannien von Kostensynergien durch das Gemeinschaftsunternehmen VodafoneThree profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Kaufen
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
0,96 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
0,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
17:59
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
15:29
|ROUNDUP: Vodafone ist etwas im Aufwind - 1&1 gelingt Kunden-Umbuchung (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Vodafone will mit US-Firma europäisches Satellitennetzwerk bauen (Spiegel Online)
|
07.11.25