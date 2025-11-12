Vodafone Group Aktie
|1,09EUR
|-0,01EUR
|-0,59%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und leasingbedingten Kosten (Ebita al) auf Konzernebene liege um gut zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Polo Tang am Dienstag. Der Ausblick der Briten, zum Geschäftsjahresende das obere Ende der avisierten Gewinnspanne zu erreichen, decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,80 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
0,96 £
|
Abst. Kursziel*:
-16,74%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
0,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,09%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
