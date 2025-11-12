ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und leasingbedingten Kosten (Ebita al) auf Konzernebene liege um gut zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Polo Tang am Dienstag. Der Ausblick der Briten, zum Geschäftsjahresende das obere Ende der avisierten Gewinnspanne zu erreichen, decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/ag



