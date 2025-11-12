Vodafone Group Aktie

1,09EUR -0,01EUR -0,59%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

12.11.2025 10:41:24

Vodafone Group Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und leasingbedingten Kosten (Ebita al) auf Konzernebene liege um gut zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Polo Tang am Dienstag. Der Ausblick der Briten, zum Geschäftsjahresende das obere Ende der avisierten Gewinnspanne zu erreichen, decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0,80 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
0,96 £ 		Abst. Kursziel*:
-16,74%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
0,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,09%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

