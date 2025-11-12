Vodafone Group Aktie

1,09EUR -0,01EUR -0,59%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 11:21:00

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Telekomkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,40 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
0,95 £ 		Abst. Kursziel*:
46,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
0,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten