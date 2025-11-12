FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Telekomkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET



