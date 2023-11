Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 33 952,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 10,724 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,802 Prozent auf 34 163,71 Punkte an der Kurstafel, nach 33 891,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33 952,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 34 071,23 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,410 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 739,30 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Wert von 35 176,15 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 33 715,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 1,98 Prozent auf 38,55 USD), Boeing (+ 1,87 Prozent auf 196,94 USD), Apple (+ 1,27 Prozent auf 184,72 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,12 Prozent auf 20,68 USD) und Goldman Sachs (+ 1,00 Prozent auf 324,00 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-1,36 Prozent auf 89,11 USD), Merck (-0,65 Prozent auf 101,71 USD), Coca-Cola (-0,51 Prozent auf 56,37 USD), McDonalds (-0,45 Prozent auf 265,72 USD) und Johnson Johnson (-0,43 Prozent auf 146,78 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 1 543 120 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,667 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

