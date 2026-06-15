NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an

Um 17:59 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,09 Prozent auf 30 553,15 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 2,21 Prozent fester bei 30 289,97 Punkten, nach 29 635,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 561,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 285,63 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 29 125,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 380,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 631,04 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 8,99 Prozent auf 1 069,87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,61 Prozent auf 134,64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,09 Prozent auf 547,84 USD), Booking (+ 6,52 Prozent auf 175,70 USD) und AppLovin (+ 6,10 Prozent auf 527,06 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Fiserv (-8,20 Prozent auf 49,37 USD), Enphase Energy (-4,78 Prozent auf 51,98 USD), Old Dominion Freight Line (-3,06 Prozent auf 238,23 USD), Cognizant (-2,17 Prozent auf 51,04 USD) und Mondelez (-2,03 Prozent auf 61,71 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13 891 936 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,279 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at