Börse Wien: ATX gibt am Mittag nach

Am Montag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent schwächer bei 3 614,82 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 116,754 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,011 Prozent auf 3 627,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 627,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 613,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 631,43 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, stand der ATX bei 3 615,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der ATX auf 3 671,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der ATX bei 3 034,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 1,08 Prozent auf 39,18 EUR), Vienna Insurance (+ 0,65 Prozent auf 30,75 EUR), EVN (+ 0,19 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-0,06 Prozent auf 77,25 EUR) und Andritz (-0,16 Prozent auf 60,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-2,79 Prozent auf 33,05 EUR), IMMOFINANZ (-2,04 Prozent auf 16,32 EUR), DO (-1,74 Prozent auf 147,00 EUR), voestalpine (-1,28 Prozent auf 20,02 EUR) und AT S (AT&S) (-1,09 Prozent auf 20,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 61 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,855 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

