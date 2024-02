Börse Wien: ATX in Rot

Der ATX notiert am Mittag im Minus.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,02 Prozent tiefer bei 3 390,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 111,951 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 3 425,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 425,43 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 426,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 389,77 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 1,44 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 3 430,08 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.11.2023, bei 3 161,22 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Stand von 3 387,72 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,634 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 1,25 Prozent auf 56,80 EUR), Wienerberger (+ 1,22 Prozent auf 31,42 EUR), Vienna Insurance (+ 0,19 Prozent auf 26,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 121,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,76 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-4,09 Prozent auf 26,24 EUR), BAWAG (-3,51 Prozent auf 50,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,73 Prozent auf 42,60 EUR), Erste Group Bank (-1,48 Prozent auf 39,25 EUR) und Verbund (-1,40 Prozent auf 70,40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 219 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,657 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

