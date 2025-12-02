Die Analysten von Warburg Research senken ihr Kursziel für die Papiere den heimischen Immobilienentwickler UBM von 34,60 auf 32,40 Euro. Die Empfehlung "Buy" bleibt unverändert.

Vergangene Woche hatte UBM mitgeteilt, im 3. Quartal wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sein. Die Warburg-Analysten erwarten für das kommende Jahr eine Fortsetzung des Absatzes von UBM-Projekten. "Allerdings fehlt es dem Gewerbeimmobilienmarkt an der für UBM notwendigen starken Dynamik, um einen deutlichen Gewinnanstieg zu erzielen", erklärt der analysierende Experte Simon Stippig. Warburg bleibt bei ihrer Kaufempfehlung, auch "wenn die Erholung länger dauert als erwartet."

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Warburg-Analysten ein Minus von 1,34 Euro für 2025, sowie plus 1,40 bzw. 4,04 für die beiden Folgejahre. Für 2025 wird keine Dividendenzahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 0,70 Euro (2026) bzw. 2,02 Euro (2027) je Titel.

UBM-Aktien wurden am Dienstagvormittag mit einem Plus von 1,8 Prozent bei 23,00 Euro gehandelt.

