Börse Wien: ATX Prime letztendlich in Grün

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Mittwoch stieg der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,54 Prozent auf 1 706,85 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent tiefer bei 1 697,42 Punkten, nach 1 697,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 692,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 710,32 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,819 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 642,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, lag der ATX Prime bei 1 621,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, wies der ATX Prime 1 532,99 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 7,78 Prozent nach oben. Bei 1 789,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 12,81 Prozent auf 18,67 EUR), STRABAG SE (+ 9,26 Prozent auf 41,90 EUR), Flughafen Wien (+ 2,39) Prozent auf 51,50 EUR), Österreichische Post (+ 2,26 Prozent auf 33,05 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,23 Prozent auf 7,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,19 Prozent auf 31,20 EUR), PORR (-2,16 Prozent auf 12,66 EUR), Verbund (-2,14 Prozent auf 84,50 EUR), OMV (-1,13 Prozent auf 39,31 EUR) und Lenzing (-1,07 Prozent auf 36,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 2 739 652 Aktien gehandelt. Mit 29,426 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,19 zu Buche schlagen. Mit 10,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at