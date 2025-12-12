UBM Development Aktie

21,40EUR -0,10EUR -0,47%
UBM Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

12.12.2025 09:57:00

UBM Development buy

Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 28,00 Euro wurde vom zuständigen Analysten Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers unverändert beibehalten.

Das Wohnsegment werde der Haupttreiber für die Margen im Geschäftsjahr 2026 sein, insbesondere der Verkauf und die Übergabe der Wohnungen des Leopoldquartiers, hieß es in der aktuellen Studie. Unter der Annahme, dass keine weiteren negativen Bewertungseffekte auftreten, geht Analyst Schultes von einem Vorsteuergewinn von rund 35 Mio. Euro aus.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten für 2025 einen Verlust von 1,29 Euro, für die beiden Folgejahre einen Gewinn von 2,17 bzw. 4,04 Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 1,50 für 2027. Für 2025 wird mit keiner Dividende gerechnet.

Am Freitag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse im Frühhandel mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 21,60 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/ger

ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at

AFA0016 2025-12-12/09:57

Zusammenfassung: UBM Development AG buy
Unternehmen:
UBM Development AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
21,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,44%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
21,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
Analyst Name::
Christoph Schultes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:57 UBM Development buy Erste Group Bank
02.12.25 UBM Development kaufen Warburg Research
20.10.25 UBM Development buy Warburg Research
13.10.25 UBM Development buy Warburg Research
17.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
