Börse Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone

Am Mittwoch stand der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,68 Prozent im Minus bei 3 327,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 114,347 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 383,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 383,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 383,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 305,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 3 371,39 Punkten bewertet. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 3 147,33 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 17.01.2023, einen Wert von 3 294,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 2,49 Prozent nach. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 0,47 Prozent auf 21,35 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,52 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00) Prozent auf 26,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,23 Prozent auf 43,65 EUR) und Telekom Austria (-0,37 Prozent auf 8,04 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-4,13 Prozent auf 30,15 EUR), EVN (-3,49 Prozent auf 26,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,31 Prozent auf 117,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,24 Prozent auf 23,32 EUR) und OMV (-2,80 Prozent auf 37,85 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 549 622 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,297 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,77 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

