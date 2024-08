Börse Wien in Grün: ATX liegt am Freitagnachmittag im Plus

Am Freitag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent fester bei 3 547,46 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,350 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 3 545,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 544,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 3 580,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 544,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,599 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 650,38 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 09.05.2024, den Stand von 3 671,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, stand der ATX bei 3 183,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 3,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,06 Prozent auf 45,75 EUR), BAWAG (+ 0,62 Prozent auf 64,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,58 Prozent auf 34,45 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,52 Prozent auf 7,67 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,42 Prozent auf 15,55 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 30,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,73 Prozent auf 102,00 EUR), Verbund (-1,64 Prozent auf 74,95 EUR) und Vienna Insurance (-0,68 Prozent auf 29,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 301 457 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,004 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

