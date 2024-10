Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Start in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,73 Prozent auf 1 791,23 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,049 Prozent auf 1 803,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 803,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 788,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 788,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 856,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 573,51 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 4,50 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 2,74 Prozent auf 3,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,27 Prozent auf 20,00 EUR), Semperit (+ 1,06 Prozent auf 11,48 EUR), AMAG (+ 0,42 Prozent auf 23,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 28,95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen FACC (-3,29 Prozent auf 6,46 EUR), voestalpine (-2,58 Prozent auf 21,16 EUR), PORR (-2,54 Prozent auf 13,82 EUR), OMV (-1,76 Prozent auf 39,00 EUR) und Lenzing (-1,15 Prozent auf 34,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 167 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

