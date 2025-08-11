Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 11.08.2025 12:27:09

Börse Wien: So steht der ATX Prime mittags

Börse Wien: So steht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime verliert heute an Wert.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 2 353,23 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2 359,04 Punkten, nach 2 358,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 346,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 366,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, stand der ATX Prime bei 2 255,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 2 171,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 1 784,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 28,88 Prozent. Bei 2 366,99 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,98 Prozent auf 9,32 EUR), OMV (+ 0,57 Prozent auf 46,16 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 62,80 EUR) und Addiko Bank (+ 0,44 Prozent auf 22,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen FACC (-2,28 Prozent auf 6,85 EUR), Lenzing (-1,94 Prozent auf 27,75 EUR), Flughafen Wien (-1,92 Prozent auf 51,00 EUR), DO (-1,74 Prozent auf 198,00 EUR) und voestalpine (-1,57 Prozent auf 26,40 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 344 372 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 33,321 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
12.06.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
08.05.25 Erste Group Bank add Baader Bank
29.04.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.04.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 22,60 0,44% Addiko Bank
Andritz AG 62,80 0,48% Andritz AG
DO & CO 197,40 -2,03% DO & CO
Erste Group Bank AG 85,60 -0,29% Erste Group Bank AG
FACC AG 6,85 -2,28% FACC AG
Flughafen Wien AG 52,00 0,00% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 6,96 0,29% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 27,50 -2,83% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 20,70 -0,48% Marinomed Biotech AG
OMV AG 46,12 0,48% OMV AG
Raiffeisen 29,96 -0,13% Raiffeisen
STRABAG SE 85,50 1,42% STRABAG SE
Telekom Austria AG 9,32 0,98% Telekom Austria AG
voestalpine AG 26,34 -1,79% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 352,93 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX und DAX geben nach -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen