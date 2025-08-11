Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung im Fokus
|
11.08.2025 12:27:09
Börse Wien: So steht der ATX Prime mittags
Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 2 353,23 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2 359,04 Punkten, nach 2 358,81 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 346,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 366,99 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, stand der ATX Prime bei 2 255,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 2 171,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 1 784,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 28,88 Prozent. Bei 2 366,99 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Zählern.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,98 Prozent auf 9,32 EUR), OMV (+ 0,57 Prozent auf 46,16 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 62,80 EUR) und Addiko Bank (+ 0,44 Prozent auf 22,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen FACC (-2,28 Prozent auf 6,85 EUR), Lenzing (-1,94 Prozent auf 27,75 EUR), Flughafen Wien (-1,92 Prozent auf 51,00 EUR), DO (-1,74 Prozent auf 198,00 EUR) und voestalpine (-1,57 Prozent auf 26,40 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 344 372 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 33,321 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
|04.08.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.05.25
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|29.04.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|22,60
|0,44%
|Andritz AG
|62,80
|0,48%
|DO & CO
|197,40
|-2,03%
|Erste Group Bank AG
|85,60
|-0,29%
|FACC AG
|6,85
|-2,28%
|Flughafen Wien AG
|52,00
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,96
|0,29%
|Lenzing AG
|27,50
|-2,83%
|Marinomed Biotech AG
|20,70
|-0,48%
|OMV AG
|46,12
|0,48%
|Raiffeisen
|29,96
|-0,13%
|STRABAG SE
|85,50
|1,42%
|Telekom Austria AG
|9,32
|0,98%
|voestalpine AG
|26,34
|-1,79%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 352,93
|-0,25%