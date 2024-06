Börse Zürich in Grün: Zum Start Gewinne im SLI

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,48 Prozent fester bei 1 964,39 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,552 Prozent stärker bei 1 965,80 Punkten in den Montagshandel, nach 1 955,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 1 967,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 964,37 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SLI wurde vor einem Monat, am 03.05.2024, mit 1 847,91 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 875,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 1 787,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,39 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 967,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 2,67 Prozent auf 1,48 CHF), Swatch (I) (+ 1,48 Prozent auf 196,00 CHF), Geberit (+ 1,34 Prozent auf 557,80 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 1 221,50 CHF) und Holcim (+ 1,22 Prozent auf 79,74 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-1,43 Prozent auf 31,60 CHF), Givaudan (-1,04 Prozent auf 4 193,00 CHF), SGS SA (-0,45 Prozent auf 83,62 CHF), Swisscom (-0,12 Prozent auf 497,60 CHF) und Novartis (-0,02 Prozent auf 93,15 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 466 829 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,63 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at