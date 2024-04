Börse Zürich in Rot: SLI mittags in der Verlustzone

Wenig Veränderung ist heute in Zürich zu beobachten.

Am Donnerstag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 1 838,32 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 1 845,37 Zählern und damit 0,351 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 838,92 Punkte).

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 835,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 844,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1,76 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 18.03.2024, einen Stand von 1 904,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 766,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, lag der SLI bei 1 776,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,30 Prozent auf 43,93 CHF), Sandoz (+ 3,28 Prozent auf 28,98 CHF), Julius Bär (+ 0,96 Prozent auf 48,37 CHF), Lindt (+ 0,68 Prozent auf 10 380,00 CHF) und Nestlé (+ 0,41 Prozent auf 93,74 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lonza (-1,68 Prozent auf 513,60 CHF), Richemont (-1,67 Prozent auf 129,55 CHF), Partners Group (-1,21 Prozent auf 1 228,50 CHF), Swatch (I) (-1,13 Prozent auf 191,70 CHF) und Straumann (-0,85 Prozent auf 133,85 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 2 896 644 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,577 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

