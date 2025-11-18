NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Nach dieser machte Analyst Sebastian Kuenne Aufwärtspotenzial für die Bruttomargen des Industriegüterherstellers aus. Das Beste für die Schweizer komme erst noch, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he



