WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach den neuen Finanzzielen vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Underperform" belassen. Die lediglich erfolgte Bestätigung des Umsatzwachstumsziels habe etwas enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Immerhin habe der Technologiekonzern durch höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung, Portfolioanpassungen und die Ausrichtung des Geschäfts auf Wachstum gezielte Anstrengungen unternommen, das Wachstum zu steigern. Noch enttäuschender aber sei das Fehlen definierter Ziele für die einzelnen Segmente gewesen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
54,06 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,51%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
54,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
