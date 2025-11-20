ABB Aktie
|59,90EUR
|1,20EUR
|2,04%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
20.11.2025 10:23:10
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Andre Kukhnin am Mittwoch nach den neuen Zielen vom Kapitalmarkttag des Schweizer Automatisierungskonzerns./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55,92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,43%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
