ABB Aktie
|59,44EUR
|0,62EUR
|1,05%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
24.11.2025 12:21:19
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55,46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,78%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|12:21
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|12:21
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|12:21
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|59,44
|1,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:38
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:43
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|11:41
|RENK Hold
|Warburg Research
|11:37
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|ASOS Neutral
|UBS AG
|10:56
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|10:03
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:48
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|09:40
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|08:15
|1&1 Buy
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.