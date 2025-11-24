ABB Aktie

24.11.2025 12:21:19

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55,46 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55,46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2,78%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

