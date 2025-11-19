NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag des Industriekonzerns in den USA habe ihn beeindruckt, schrieb Phil Buller in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Ziele entsprächen zwar den Konsensschätzungen. Offenbar hoffe das Management aber, die eigene Planung für das organische Wachstum und die Margen zu übertreffen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT





