ABB Aktie

58,28EUR -0,22EUR -0,38%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

19.11.2025 08:37:24

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag des Industriekonzerns in den USA habe ihn beeindruckt, schrieb Phil Buller in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Ziele entsprächen zwar den Konsensschätzungen. Offenbar hoffe das Management aber, die eigene Planung für das organische Wachstum und die Margen zu übertreffen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

