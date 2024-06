Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 12 015,72 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,412 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 134,98 Zählern und damit 0,403 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 086,31 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 163,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 984,33 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,095 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 11 931,70 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2024, den Wert von 11 680,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der SMI mit 11 141,90 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,57 Prozent zu. Bei 12 295,18 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 1,22 Prozent auf 274,80 CHF), Sika (+ 1,13 Prozent auf 260,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 260,40 CHF), Lonza (+ 0,56 Prozent auf 486,30 CHF) und Geberit (+ 0,11 Prozent auf 541,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Richemont (-1,52 Prozent auf 142,15 CHF), Roche (-1,50 Prozent auf 249,60 CHF), Nestlé (-1,06 Prozent auf 92,90 CHF), Zurich Insurance (-1,05 Prozent auf 480,20 CHF) und Swiss Re (-0,84 Prozent auf 111,50 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 561 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 253,893 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

