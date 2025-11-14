Swiss Re Aktie

162,65EUR -2,55EUR -1,54%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 08:32:22

Swiss Re Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
147,15 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
147,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,10%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten