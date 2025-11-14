Swiss Re Aktie
|162,65EUR
|-2,55EUR
|-1,54%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
14.11.2025 08:32:22
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
147,15 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
147,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,10%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
