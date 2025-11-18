Swiss Re Aktie

151,45EUR -0,95EUR -0,62%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

18.11.2025 12:36:37

Swiss Re Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der materielle Buchwert ist dabei etwas gesunken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
138,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
139,65 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
139,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,36%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

