Swiss Re Aktie
|162,65EUR
|-2,55EUR
|-1,54%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 160 Franken auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer habe zwar insgesamt die Erwartungen übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Die Debatte drehe sich jetzt aber vor allem darum, warum der Nettogewinn im Bereich Leben- und Krankenversicherung derart deutlich enttäuscht habe./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
149,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
149,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,35%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
09:29
|SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
07:00
|Swiss Re erzielt in den ersten neun Monaten 2025 4,0 Mrd. USD Gewinn (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
13.11.25