Swiss Re Aktie
|157,95EUR
|-7,25EUR
|-4,39%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 170 auf 160 Franken gesenkt. Der Rückversicherer habe im Schaden-Unfall-Geschäft stark abgeschnitten, doch die überraschende Gewinnwarnung im Lebensversicherungsgeschäft trübe die Stimmung, schrieb Thorsten Wenzel in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Halten
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
145,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
145,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
