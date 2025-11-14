Swiss Re Aktie

157,95EUR -7,25EUR -4,39%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

14.11.2025 18:18:10

Swiss Re Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 170 auf 160 Franken gesenkt. Der Rückversicherer habe im Schaden-Unfall-Geschäft stark abgeschnitten, doch die überraschende Gewinnwarnung im Lebensversicherungsgeschäft trübe die Stimmung, schrieb Thorsten Wenzel in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Halten
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
145,55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
145,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

