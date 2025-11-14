Swiss Re Aktie
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal habe unterstrichen, warum die Schweizer nicht ebenso hoch bewertet sein sollten, wie ihre deutsche Konkurrenz, schrieb Ben Cohen am Freitag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
