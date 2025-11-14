Swiss Re Aktie

162,65EUR -2,55EUR -1,54%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

14.11.2025 08:48:57

Swiss Re Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal habe unterstrichen, warum die Schweizer nicht ebenso hoch bewertet sein sollten, wie ihre deutsche Konkurrenz, schrieb Ben Cohen am Freitag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
148,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15,68%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
149,05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,14%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

